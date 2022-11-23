Barbie российского шоу-бизнеса Сергей Зверев опубликовал фото в Instagram в окружении коллекции кукол.
СЛИШКОМ РОЗОВО ⟩ Сотни глаз вокруг: Сергей Зверев в розовом костюме Barbie запечатлен в компании куколок
Сотни глаз вокруг: Сергей Зверев в розовом костюме Barbie запечатлен в компании куколок
Мастер эпатажа не перестает радовать свою публику новыми снимками, так, знаменитый стилист предстал у себя в блоге в окружении сотен кукол. Смотри, какой яркий костюм подобрал себе артист на кукольную выставку.
Ключевые слова