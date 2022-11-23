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СЛИШКОМ РОЗОВО ⟩ Сотни глаз вокруг: Сергей Зверев в розовом костюме Barbie запечатлен в компании куколок

Limon.ee
Сотни глаз вокруг: Сергей Зверев в розовом костюме Barbie запечатлен в компании куколок
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Barbie российского шоу-бизнеса Сергей Зверев опубликовал фото в Instagram в окружении коллекции кукол.

Мастер эпатажа не перестает радовать свою публику новыми снимками, так, знаменитый стилист предстал у себя в блоге в окружении сотен кукол. Смотри, какой яркий костюм подобрал себе артист на кукольную выставку.

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