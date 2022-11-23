«Почти не постарела!» 56-летняя Синди Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой

Модель в блестящем узком платье с декольте, кружась, позировала перед камерой

«Почти не постарела», – отреагировали поклонники в Сети.

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.