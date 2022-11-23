56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд обнародовала в Instagram ролик, который был снят во время одной из фотосессий с ее участием.
«Почти не постарела!» 56-летняя Синди Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой
Модель в блестящем узком платье с декольте, кружась, позировала перед камерой
«Почти не постарела», – отреагировали поклонники в Сети.
Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.
С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.
Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Ранде Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).