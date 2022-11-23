«Из детского сада пришло письмо с просьбой одевать детей теплее», – пожаловался отец семейства из Ярваского уезда, который рассказал, что его трехлетний ребенок вынужден ходить в ясли, где, якобы, в помещении всего 16 градусов.
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НИЖЕ НОРМЫ ⟩ Малыши мерзнут в детском саду. Обеспокоенный отец: «Пришло письмо – одевайте их теплее!»
Малыши мерзнут в детском саду. Обеспокоенный отец: «Пришло письмо – одевайте их теплее!»
В Elu24 поступил звонок от обеспокоенного отца из Ярвамаа, который рассказал, что его трехлетний ребенок в настоящее время посещает детский сад, где в помещении температура составляет около 16 градусов.
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