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НИЖЕ НОРМЫ ⟩ Малыши мерзнут в детском саду. Обеспокоенный отец: «Пришло письмо – одевайте их теплее!»

Анналийза Кёсс
Малыши мерзнут в детском саду. Обеспокоенный отец: «Пришло письмо – одевайте их теплее!»
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Детские варежки в детском саду Аравете
Детские варежки в детском саду Аравете Фото: Arnika Tegelmann

«Из детского сада пришло письмо с просьбой одевать детей теплее», – пожаловался отец семейства из Ярваского уезда, который рассказал, что его трехлетний ребенок вынужден ходить в ясли, где, якобы, в помещении всего 16 градусов.

В Elu24 поступил звонок от обеспокоенного отца из Ярвамаа, который рассказал, что его трехлетний ребенок в настоящее время посещает детский сад, где в помещении температура составляет около 16 градусов.

«Пришло письмо из детского сада с просьбой тепло одеть детей», – говорит Райн (имя изменено, известно редакции Elu24), добавляя, что это не настали еще настоящие холода – зимние морозы не за горами. «И что же будет дальше? Дети постоянно болеют, тем более, что они маленькие», – объясняет он. Райн добавляет, что этот холод привел к разговорам о закрытии группы. Но это решение отцу тоже непонятно: не обязан ли муниципалитет предоставлять начальное образование?

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