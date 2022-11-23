НИЖЕ НОРМЫ ⟩ Малыши мерзнут в детском саду. Обеспокоенный отец: «Пришло письмо – одевайте их теплее!»

В Elu24 поступил звонок от обеспокоенного отца из Ярвамаа, который рассказал, что его трехлетний ребенок в настоящее время посещает детский сад, где в помещении температура составляет около 16 градусов.

«Пришло письмо из детского сада с просьбой тепло одеть детей», – говорит Райн (имя изменено, известно редакции Elu24), добавляя, что это не настали еще настоящие холода – зимние морозы не за горами. «И что же будет дальше? Дети постоянно болеют, тем более, что они маленькие», – объясняет он. Райн добавляет, что этот холод привел к разговорам о закрытии группы. Но это решение отцу тоже непонятно: не обязан ли муниципалитет предоставлять начальное образование?