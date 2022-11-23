Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км на передовую, чтобы выйти замуж за своего избранника. Свадебные фото пары и их история любви опубликованы 22 ноября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
ФОТО ⟩ «Будет помнить, что дома ждет жена!» Невеста проехала 700 километров, чтобы сыграть свадьбу на передовой
«Будет помнить, что дома ждет жена!» Невеста проехала 700 километров, чтобы сыграть свадьбу на передовой
«Вы же знаете, что он не бережет себя, а теперь будет помнить, что дома его ждет жена», – ответила невеста украинского защитник на вопрос начальника штаба, зачем она согласилась приехать на передовую, пишет Gordonua.