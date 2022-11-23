Прохождение кастинга в украинскую группу «ВИА Гра» в корне изменило жизнь украинской певицы Веры Брежневой. Об этом артистка сообщила 22 ноября в Instagram Stories.
ПРОШЛА ЛЮБОВЬ ⟩ Брежнева публично обратилась к Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева публично обратилась к Меладзе, не став называть его мужем
«20 лет назад я прошла кастинг в группу »ВИА Гра«, что, естественно, в корне изменило мою жизнь», – написала певица.
Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайно вышла замуж семь лет назад.
В посте Брежнева представила Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.
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