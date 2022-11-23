Меган Маркл и принца Гарри обвинили в оскорблении монархии

Писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявила, что король должен лишить герцогов Сассекских их титулов после того, как они получили награду в области прав человека за противостояние «структурному расизму» в королевской семье. По мнению Гардинер, награда, присужденная принцу Гарри и Меган Маркл фондом Роберта Ф. Кеннеди «Ripple of Hope Award», является «оскорблением» для британской монархии.