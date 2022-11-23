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Меган Маркл и принца Гарри обвинили в оскорблении монархии

Limon.ee
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в оскорблении монархии
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Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: POOL

Бывший помощник Маргарет Тэтчер считает, что герцоги Сассекские оскорбили монархию!

Писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявила, что король должен лишить герцогов Сассекских их титулов после того, как они получили награду в области прав человека за противостояние «структурному расизму» в королевской семье. По мнению Гардинер, награда, присужденная принцу Гарри и Меган Маркл фондом Роберта Ф. Кеннеди «Ripple of Hope Award», является «оскорблением» для британской монархии.

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