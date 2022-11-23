Ср, 23.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Новолуние ноября наступает. Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказывает, чего ждать

Limon.ee
Новолуние ноября наступает. Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказывает, чего ждать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Гороскоп
Гороскоп Фото: Shutterstock

Грядущее новолуние — первое после коридора затмений, наступит оно 24 ноября. Этот день сам по себе, по своей энергетике, будет довольно нейтральным, но о его особенностях стоит рассказать, пишет Starhit.

Коридор затмений ставит нас в положение: либо сам, либо через боль. О чем это? О переменах в жизни, конечно. Все важное, что должно было проявиться, свершилось. Надеюсь, что вы смогли увидеть основные темы, точки роста, осмыслить их, осознать, куда вам двигаться дальше. И вот новолуние — это пространство для старта дерзких начинаний, амбициозных проектов. Это точка отсчета для осуществления тех планов, которые у вас возникли.

Все еще ощущаются толчки, которые ведут всех нас по пути трансформации, но теперь они будут чувствоваться не столь болезненно, а скорее давать соответствующую подпитку, заряжать на действия, мотивировать движение вперед. Это проявляется в нестандартных решениях, в такой здоровой агрессии, в желании достигать и пользоваться собственной креативной частью, умениями и навыками.

По-прежнему хочется заглянуть в самые потаенные уголки души. И по-прежнему не все будут готовы к тому, что окажется там. Но помните, что все это — неотъемлемая часть вашей личности, и не стоит отворачиваться от самих себя. Используйте любое новое знание о себе во благо, трансформируйте то, что кажется слабостью, в силу. Это придаст уверенности в том, что все получится.

Высшие цели — это прекрасно, но не стоит забывать и о вполне обычных делах. Посмотрите на них иначе, разглядите то, что приносит удовольствие в самых будничных событиях. Можете наделить каждое действие тем светом, которого так не хватает. Новолуние для этого подходит ровно потому, что дает развиться неожиданному лайфхаку в полезную привычку. Дни новолуния вообще очень важное время для смены мировоззрения. Это может коснуться и кардинальных процессов жизни, и мелочей, которые, как правило, воспринимаются рутиной, отнимающей силы.

В этой фазе Луны проявятся и моменты, связанные с финансовым вопросом. Для кого-то откроются новые возможности. Например, в сфере деятельности могут обозначиться иные правила и законы, которые облегчат ведение дел и обернутся прибылью. Важно держать руку на пульсе и не пропустить открывающиеся шансы, воспользоваться ими для улучшения или стабилизации положения.

Ключевые слова
Наверх