Новолуние ноября наступает. Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказывает, чего ждать

Коридор затмений ставит нас в положение: либо сам, либо через боль. О чем это? О переменах в жизни, конечно. Все важное, что должно было проявиться, свершилось. Надеюсь, что вы смогли увидеть основные темы, точки роста, осмыслить их, осознать, куда вам двигаться дальше. И вот новолуние — это пространство для старта дерзких начинаний, амбициозных проектов. Это точка отсчета для осуществления тех планов, которые у вас возникли.

Все еще ощущаются толчки, которые ведут всех нас по пути трансформации, но теперь они будут чувствоваться не столь болезненно, а скорее давать соответствующую подпитку, заряжать на действия, мотивировать движение вперед. Это проявляется в нестандартных решениях, в такой здоровой агрессии, в желании достигать и пользоваться собственной креативной частью, умениями и навыками.

По-прежнему хочется заглянуть в самые потаенные уголки души. И по-прежнему не все будут готовы к тому, что окажется там. Но помните, что все это — неотъемлемая часть вашей личности, и не стоит отворачиваться от самих себя. Используйте любое новое знание о себе во благо, трансформируйте то, что кажется слабостью, в силу. Это придаст уверенности в том, что все получится.

Высшие цели — это прекрасно, но не стоит забывать и о вполне обычных делах. Посмотрите на них иначе, разглядите то, что приносит удовольствие в самых будничных событиях. Можете наделить каждое действие тем светом, которого так не хватает. Новолуние для этого подходит ровно потому, что дает развиться неожиданному лайфхаку в полезную привычку. Дни новолуния вообще очень важное время для смены мировоззрения. Это может коснуться и кардинальных процессов жизни, и мелочей, которые, как правило, воспринимаются рутиной, отнимающей силы.