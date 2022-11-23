«Выглядит как Гурченко»: изменившуюся после смерти мужа Веру Алентову обсуждают в Сети

Вера Алентова длительное время избегала выходов в свет и крупных мероприятий. Но ради церемонии награждения, где ей вручили награду за лучшую женскую роль в спектакле «Мадам Рубинштейн», решила сделать исключение.

Журналисты успели пообщаться с Алентовой и сняли ее на видео. Судя по кадрам, вдова Владимира Меньшова сильно постарела, похудела, но на свой возраст – 80 лет – не выглядит.

Также в Сети отмечают, что Вера Алентова носит обручальная кольцо. А в интервью актриса призналась, что пока не готова говорить о муже.

В соцсетях мнения о виде пережившей смерть мужа Вере Алентовой разделились. Многие посчитали, что актриса страдает из-за неудавшейся пластики. Другие же уверены, что на свой возраст она хорошо выглядит.

«Слишком уж много пластики»

«Вера Алентова доверилась плохому пластическому хирургу»

«Очень нравится мне Вера Валентиновна. Классная актриса. Но к пластике она прибегла зря»

«Вылитая Гурченко стала», «Выглядит она как Гурченко в свои годы»

«Делает из себя посмешище. Можно стареть красиво. Как Вера Васильева, например», – спорят в Сети комментаторы.