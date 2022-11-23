Вулкан Шивелуч на Камчатке несколько дней проявлял чрезвычайную активность, это говорило о его подготовке к мощнейшему извержению, которое началось 23 сентября.
ВИДЕО ⟩ Как красиво: на Камчатке началось извержение вулкана
Как красиво: на Камчатке началось извержение вулкана
Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, который находится в 45 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Сообщения об активности вулкана появились ещё 20 ноября, а сегодня можно увидеть обещанное мощное извержение.
В МЧС утверждают, что активность Шивелуча не угрожает населённым пунктам, однако туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана.
Кстати, на языке местных народов Шивелуч (Суелич) означает «Курящая гора».