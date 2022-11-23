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ВИДЕО ⟩ Как красиво: на Камчатке началось извержение вулкана

Limon.ee
Как красиво: на Камчатке началось извержение вулкана
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Вулкан Шивелуч.
Вулкан Шивелуч. Фото: скриншот

Вулкан Шивелуч на Камчатке несколько дней проявлял чрезвычайную активность, это говорило о его подготовке к мощнейшему извержению, которое началось 23 сентября.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, который находится в 45 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Сообщения об активности вулкана появились ещё 20 ноября, а сегодня можно увидеть обещанное мощное извержение.

В МЧС утверждают, что активность Шивелуча не угрожает населённым пунктам, однако туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана.

Кстати, на языке местных народов Шивелуч (Суелич) означает «Курящая гора».

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