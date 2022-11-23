Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людям

23 ноября церковь почитает память святого Георгия Победоносца. В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить.

К этому моменту на реках уже устанавливался лед, но он был достаточно тонким и ломким. Правда, говорили, что после этого дня наступают настоящие морозы.

23 ноября люди наблюдали за природными явлениями и пытались понять, какой будет погода в последующие дни и даже месяцы.

Также, удачными был покупки. Можно уже начинать готовить подарки к Новому году.

Что нельзя делать 23 ноября

Нельзя 23 ноября вечером выходить из дома.

Нельзя 23 ноября отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 23 ноября начинать новые дела.

Нельзя 23 ноября отдавать ничего из дома, отдавать и брать взаймы. Можно отпугнуть счастье на весь год.

Нельзя 23 ноября ругаться.

Приметы на 23 ноября