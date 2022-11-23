Что нельзя делать 23 ноября и как привлечь большую удачу на весь год.
Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людям
Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людям
23 ноября церковь почитает память святого Георгия Победоносца. В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить.
К этому моменту на реках уже устанавливался лед, но он был достаточно тонким и ломким. Правда, говорили, что после этого дня наступают настоящие морозы.
23 ноября люди наблюдали за природными явлениями и пытались понять, какой будет погода в последующие дни и даже месяцы.
Также, удачными был покупки. Можно уже начинать готовить подарки к Новому году.
Что нельзя делать 23 ноября
- Нельзя 23 ноября вечером выходить из дома.
- Нельзя 23 ноября отправляться в дальнюю дорогу.
- Нельзя 23 ноября начинать новые дела.
- Нельзя 23 ноября отдавать ничего из дома, отдавать и брать взаймы. Можно отпугнуть счастье на весь год.
- Нельзя 23 ноября ругаться.
Приметы на 23 ноября
- Если утром видно иней, то значит будет мороз.
- Если на улице ветреная погода, то стоит ожидать похолодание и метель.
- Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
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