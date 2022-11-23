Личная жизнь радиоведущего Андреса Пуусеппа уже некоторое время является предметом спекуляций. Теперь он рассекретил свои отношения и опубликовал в Instagram милое фото, позируя со своей невестой.
ФОТО ⟩ Эстонский радиоведущий взбудоражил публику, показав свою возлюбленную
Отношения между Андресом и его коллегой Сандрой стали предметом спекуляций в СМИ с начала ноября, но никто из них не спешили их подтверждать, пишет Elu24.
Теперь радиоведущий опубликовал в Instagram сочное фото с Сандрой с жаркого египетского курорта. Означает ли этот снимок, что они больше, чем просто друзья? «Да, я подтверждаю, что мы состоим в отношениях», – говорит эстонская радиозвезда.
В начале ноября мы писали, что Elu24 получил анонимные сведения о том, что известный эстонский радиоведущий Андрес Пуусепп, брак которого закончился некоторое время назад, нашел новую любовь.
«Новая невеста Андреса Пуусеппа – Сандра Сиймуссаар», – сказал тогда анонимный источник порталу. 27-летняя Сандра Сиймуссаар – коллега 35-летнего Пуусеппа, которая работает офис-менеджером на телеканале TV3.
«Интересно, что я вызываю такой большой интерес», – удивился тогда сам Пуусепп.
«Если у меня будет новая жена и я захочу подтвердить это, я дам вам знать. Сейчас это становится безумием. Я уже почти как эстонский Джастин Бибер», – лишь посмеялся Пуусепп в ответ на расспросы журналистов.
Теперь все тайное стало явью. К слову, нам кажется, что новая избранница радиоведущего похожа на всемирно известную теннисистку Анну Курникову. А вам?