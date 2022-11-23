Прослезилась под «Миллион алых роз»: Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет в Тель-Авиве

Зрители встречали Аллу Пугачеву овациями, а сотрудники культурного учреждения включили для почетной гостьи ее бессмертный хит «Миллион алых роз». Певица едва не расплакалась и встала, чтобы поприветствовать публику и поблагодарить за столь теплый прием.

Рядом с ней в это время скромно сидел Максим Галкин, снимающий происходящее на телефон.