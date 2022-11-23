Максим Галкин сумел взять паузу в работе и приехал к жене Алле Пугачева и детям Лизе и Гарри. Вчера вечером супруги посетили спектакль «Берегите ваши лица» в Гоголь-центре Тель-Авива, передает StarHit.
Прослезилась под «Миллион алых роз»: Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет в Тель-Авиве
Прослезилась под «Миллион алых роз»: Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет в Тель-Авиве
Зрители встречали Аллу Пугачеву овациями, а сотрудники культурного учреждения включили для почетной гостьи ее бессмертный хит «Миллион алых роз». Певица едва не расплакалась и встала, чтобы поприветствовать публику и поблагодарить за столь теплый прием.
Рядом с ней в это время скромно сидел Максим Галкин, снимающий происходящее на телефон.
Надо отметить, в Израиле Алла Пугачева не замкнулась в себе – здесь она ведет активный образ жизни и посещает концерты коллег. Так, недавно 73-летняя артистка отплясывала под песни Земфиры, а также восхищалась творчеством и вокальными данными Zivert.
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