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ВИДЕО ⟩ Bentley и пачки денег: в роскошном доме таллиннского криптомиллиардера провели обыск

Limon.ee
Bentley и пачки денег: в роскошном доме таллиннского криптомиллиардера провели обыск
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Фото: Elu24 kollaaž

В выходные двое граждан Эстонии были арестованы по подозрению в крупнейшем в истории Эстонии криптовалютном мошенничестве. «Они жили хорошо – шикарные машины и дома, десятки квартир во всех уголках мира...» – описал близкий друг жизнь задержанных.

В понедельник Postimees написал, что воскресенье, 20 ноября, в Таллинне были арестованы двое граждан Эстонии по подозрению в 18 нарушениях при участии в афере с криптовалютой и отмывании денег на общую сумму 575 млн долларов США.

Днем позже Центральная уголовная полиция опубликовала видеозапись, на которой запечатлен обыск в домах подозреваемых. Это похоже на сцену из американского фильма – белый Bentley перед шикарным особняком и хрустящие пачки наличных в сейфе.

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