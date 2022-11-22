В выходные двое граждан Эстонии были арестованы по подозрению в крупнейшем в истории Эстонии криптовалютном мошенничестве. «Они жили хорошо – шикарные машины и дома, десятки квартир во всех уголках мира...» – описал близкий друг жизнь задержанных.
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ВИДЕО ⟩ Bentley и пачки денег: в роскошном доме таллиннского криптомиллиардера провели обыск
Bentley и пачки денег: в роскошном доме таллиннского криптомиллиардера провели обыск
В понедельник Postimees написал, что воскресенье, 20 ноября, в Таллинне были арестованы двое граждан Эстонии по подозрению в 18 нарушениях при участии в афере с криптовалютой и отмывании денег на общую сумму 575 млн долларов США.
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