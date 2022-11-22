21 ноября тело 18-летнего Симона было найдено в гавани Ноблесснер. Портал Elu24 освещал это трагическое происшествие, после чего в редакцию пришло несколько писем. Обеспокоенные читатели поставили под сомнение безопасность в столичном порту.
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ВИДЕО ⟩ «Почему нет ограждений?» Безопасность гавани Ноблесснер вызывает вопросы: здесь погиб нe один человек
«Почему нет ограждений?» Безопасность гавани Ноблесснер вызывает вопросы: здесь погиб нe один человек
«Почему нет ограждений? В этом районе очень много молодежи, здесь много баров. Кто будет нести ответственность, если ребенок поскользнется?» – написала в редакцию женщина, которая знала погибшего Симона. По мнению журналистов, это место действительно опасно.
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