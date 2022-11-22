ВИДЕО ⟩ «Почему нет ограждений?» Безопасность гавани Ноблесснер вызывает вопросы: здесь погиб нe один человек

«Почему нет ограждений? В этом районе очень много молодежи, здесь много баров. Кто будет нести ответственность, если ребенок поскользнется?» – написала в редакцию женщина, которая знала погибшего Симона. По мнению журналистов, это место действительно опасно.

Трагический случай в гавани Ноблесснер, произошедший в ночь на 19 ноября, увы, был не первым. В январе 2020 года немецкий специалист умер здесь после того, как зашел в море с причала. За последние годы здесь погибло по меньшей мере три человека.