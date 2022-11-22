ВИДЕО ⟩ Охранник впустил в больницу призрак умершей пациентки, приняв ее за обычного человека

Странное видео, снятое камерой наблюдения в аргентинской больнице-хосписе для умирающих, показывает, что двери открываются и ночной охранник встречает кого-то невидимого. Но сам охранник уверял, что отчетливо видел эту женщину, когда она вошла.

Самое жуткое это то, что когда позже он назвал имя женщины, которую тогда впустил, то это оказалась пациентка хосписа, которая скончалась за несколько часов до того. Получается, что охранник видел либо какого-то астрального двойника пациентки, либо ее призрак.

Как сообщает местный телеканал TN, это произошло в городе Буэнос-Айрес на днях. В 3 часа ночи автоматические двери входа в здание открылись и охранник увидел входящую женщину высокого роста. Он спросил как ее зовут и записал данные в регистрационную папку.