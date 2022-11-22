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Европейский вещательный союз кардинально изменил правила голосования на Евровидении 2023

Limon.ee
Европейский вещательный союз кардинально изменил правила голосования на Евровидении 2023
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Евровидение. Иллюстративное фото
Евровидение. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Европейский вещательный союз (EBU) кардинально изменил правила голосования на международном песенном конкурсе Евровидение 2023. Об этом сообщается 22 ноября на странице организаторов международного песенного конкурса в Facebook.

Согласно новым правилам, зрители сами, без жюри, будут выбирать полуфиналистов конкурса, при этом участие в голосовании смогут принимать зрители из всех стран, а не только из стран-участниц. Оценки жюри будут учитываться только при выборе победителя конкурса в гранд-финале, пишет gordonua.com.

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