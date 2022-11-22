Европейский вещательный союз кардинально изменил правила голосования на Евровидении 2023

Согласно новым правилам, зрители сами, без жюри, будут выбирать полуфиналистов конкурса, при этом участие в голосовании смогут принимать зрители из всех стран, а не только из стран-участниц. Оценки жюри будут учитываться только при выборе победителя конкурса в гранд-финале, пишет gordonua.com.