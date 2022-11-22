Европейский вещательный союз (EBU) кардинально изменил правила голосования на международном песенном конкурсе Евровидение 2023. Об этом сообщается 22 ноября на странице организаторов международного песенного конкурса в Facebook.
Европейский вещательный союз кардинально изменил правила голосования на Евровидении 2023
Европейский вещательный союз кардинально изменил правила голосования на Евровидении 2023
Согласно новым правилам, зрители сами, без жюри, будут выбирать полуфиналистов конкурса, при этом участие в голосовании смогут принимать зрители из всех стран, а не только из стран-участниц. Оценки жюри будут учитываться только при выборе победителя конкурса в гранд-финале, пишет gordonua.com.