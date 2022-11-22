Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографии, на которых запечатлена возле холста.
ФОТО ⟩ 64-летняя Шерон Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
64-летняя Шерон Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования
«Добро пожаловать в мою студию», – написала знаменитость.
Она позировала в кадре в носках и халате, стоя на застеленном бумагой полу с кистью в руках.
Шерон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинировалась на премию «Оскар». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Основной инстинкт», «Кровь и песок», «Ножницы», «Дьяволицы», «Глория», «Игры богов».
В начале ноября 2022 года актриса сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.
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