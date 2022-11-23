Отличный день. Легко дается то, что прежде не получалось, можно справиться с делами, которым уже пришлось отдать немало сил. Добиться успеха проще тем, кто привык к решению любой задачи подходить творчески, пишет Dvorec.
Девы будут конфликтовать, а Рыб ожидают сюрпризы: гороскоп на среду, 23 ноября
Овен
День отличных решений. Интуиция поможет вам быстро найти ответы на сложные вопросы, мгновенно определиться с планами, справиться с тем, что прежде не получалось. Вероятны новые знакомства. Вы не будете слишком доверчивы, сразу догадаетесь, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Сегодня окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой не слишком деликатно. Будьте готовы спокойно и твердо отстаивать свои интересы, тогда конфликтов и обид не будет. Вечер подходит для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Телец
Сегодня вам предстоит обсудить массу интересных вопросов, поговорить и со старыми знакомыми, и с теми, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Старайтесь внимательно слушать всех: получить ценную информацию удастся почти случайно. Иногда важными новостями делятся те, кто прежде говорил только о пустяках. События дня радуют и воодушевляют. Становится ясно, что вы вскоре справитесь с проблемами, прежде не дававшими покоя, получите ответы на все вопросы. Интуиция не подводит: большой успех и правда не за горами.
Близнецы
Беспокойный день, который вам наверняка понравится. Почти все идет не по плану, и вместо того, чтобы заниматься полезными, но довольно скучными делами, вы можете взяться за что-то интересное и увлекательное или осуществить план, с которым связаны большие надежды. Ваш творческий подход ко всему многим по душе. Неудивительно, что появляются новые союзники. Удачное совпадение может положить начало большим переменам в личных отношениях. Вы станете гораздо лучше понимать близких, найдете способ поддержать каждого.
Рак
Многое меняется, и вам это по душе. Можно решить старые проблемы, устранить со своего пути преграды, прежде мешавшие двигаться вперед. Появляются новые интересные дела, и вы беретесь за них с большим энтузиазмом. Вероятны новые знакомства, полезные в профессиональном отношении, многообещающие предложения, касающиеся работы. Подходящий день для того, чтобы покупать нужные вещи, причем не только для себя. Можно выбирать мебель, бытовую технику, а также все, что пригодится для мелкого ремонта или украшения вашего дома.
Лев
Вы отлично справитесь с решением сложных вопросов. Там, где другие запутались или сделали неправильные выводы, вы быстро понимаете, что к чему, и никто не может сбить вас с толку. Легко будет даваться работа, требующая внимания к деталям, аккуратности. Даже если заниматься ею придется очень долго, вы не почувствуете усталости. День подходит для того, чтобы договариваться о важных вещах. Неважно, будет ли разговор касаться рабочих вопросов или личных дел. В любом случае удастся быстро прийти к соглашению, найти решение, которое всем понравится.
Дева
Подходящий день для того, чтобы убедить окружающих: вы во всем правы и всегда знаете, как лучше поступить. Вряд ли кто-то станет спорить с очевидным, а если желающие все же найдутся, ваши аргументы помогут им изменить мнение. Вы готовы взять на себя ответственность и не жалуетесь, если приходится исправлять чужие ошибки. Хотя приходится заниматься довольно серьезными делами, вам не изменяет чувство юмора. Вы находите массу способов поднять настроение окружающим.
Весы
Отличный день, насыщенный и интересный. Он приносит неожиданные приятные события, удачные совпадения. Дел довольно много, но вы отлично с ними справляетесь: помогают интуиция и опыт. А вот от чужих советов проку мало; чаще всего они только сбивают вас с толку. Радует возможность пообщаться с друзьями: вы наверняка расскажете друг другу много интересного, да и какие-то общие планы могут появиться. Неожиданно получат поддержку ваши идеи, к которым прежде все относились скептически. Вечер подходит для романтического свидания.
Скорпион
Не самый легкий день, но все же достаточно удачный. За что бы вы ни брались, имейте в виду: чтобы завершить начатое, потребуется настойчивость. На пути порой возникают преграды, и преодолеть их вы должны самостоятельно; вряд ли тут кто-то поможет. Могут появиться хорошие идеи, касающиеся работы. Вскоре представится шанс обсудить их с заинтересованными людьми. Легко завязываются знакомства, вы можете подружиться даже с человеком, которого видите впервые. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.
Стрелец
День неожиданных событий, благодаря которым перед вами откроются новые возможности. Важно не растеряться, не упустить шанс добиться того, о чем вы давно мечтали. К счастью, интуиция подсказывает, как стоит поступить, и долго размышлять не приходится. Хорошие советы дают друзья и другие люди, которые хорошо вас знают. Не хочется следовать чужому примеру и действовать проверенными методами – и не нужно! Вы способны придумать нечто совершенно новое, быстро решить вопрос, который многих поставил в тупик.
Козерог
Отличный день для того, чтобы обдумать важные вопросы. Вы быстро приходите к правильным выводам, и никто не может сбить вас с толку. Будет шанс раньше других узнать нечто важное. Вы правильно распорядитесь полученной информацией, извлечете из нее максимум пользы. Можно легко и без сожалений избавиться от ненужных вещей, всего, что устарело и мешало двигаться вперед. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и проявляете завидную целеустремленность. Друзья и старые знакомые охотно помогают, вдохновляют и поддерживают во всем.
Водолей
Благоприятный день для общения. Вы способны поладить даже с теми, с кем прежде ссорились по любому поводу. Не исключены предложения, касающиеся работы или долгосрочного сотрудничества; на них можно без долгих раздумий ответить согласием. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, и выгодные сделки. На вторую половину дня лучше не планировать особенно утомительных дел: это время лучше всего подходит для отдыха и занятий, которые поднимают вам настроение. Возможны хорошие новости издалека.
Рыбы
День вряд ли принесет какие-то значительные перемены и важные события, но пройдет приятно. Сегодняшний день принесет много сюрпризов. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали в последнее время. Некоторые Рыбы восстановят полезные деловые связи, помирятся с теми, с кем были в ссоре. Чем бы вы ни занимались, помните, что лучше не торопиться. Решения, принятые на ходу, редко оказываются верными. К счастью, вы вовремя замечаете ошибки и быстро находите способ их исправить. Вторая половина дня отлично подходит для покупок. Вы выберете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких.