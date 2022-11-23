Девы будут конфликтовать, а Рыб ожидают сюрпризы: гороскоп на среду, 23 ноября

Овен

День отличных решений. Интуиция поможет вам быстро найти ответы на сложные вопросы, мгновенно определиться с планами, справиться с тем, что прежде не получалось. Вероятны новые знакомства. Вы не будете слишком доверчивы, сразу догадаетесь, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Сегодня окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой не слишком деликатно. Будьте готовы спокойно и твердо отстаивать свои интересы, тогда конфликтов и обид не будет. Вечер подходит для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Телец

Сегодня вам предстоит обсудить массу интересных вопросов, поговорить и со старыми знакомыми, и с теми, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Старайтесь внимательно слушать всех: получить ценную информацию удастся почти случайно. Иногда важными новостями делятся те, кто прежде говорил только о пустяках. События дня радуют и воодушевляют. Становится ясно, что вы вскоре справитесь с проблемами, прежде не дававшими покоя, получите ответы на все вопросы. Интуиция не подводит: большой успех и правда не за горами.

Близнецы