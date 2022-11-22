Смотрите, какие восхитительные кошки приняли участие в международной выставке в Таллинне

Соревнования проходили в четырех категориях, и к участникам соревнований жюри относилось очень серьезно. Судьи осматривали кошек - зубы, окрас, длина шерсти, стойка, называли сильные стороны и отмечали недостатки, а также давали советы по подбору пары. Животные оценивались в соответствии стандарту породы и получали описание эксперта и оценку: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо», «отлично» и соответствующий заявленному классу титул

Тармо Линнамяги, хозяин питомника Dreambigcats по разведению мейн-кунов и важного и невозмутимого кота рассказал, чем эта порода отличается от других. От обыкновенного кота порода отличается не только внушительными габаритами, но и потрясающим чувством собственного достоинства. Прекрасные кошки по своему экстерьеру приближаются к дикому лесному зверю. Для породистого мейн-куна характерны раскосые разрезы глаз, аккуратные, несколько заостренные уши с небольшими «кисточками» на кончиках. Вес мейн-куна тоже поражает: от 8 до 10 килограммов. И дома у Тармо, конечно, только кошки, никаких собак.

Почему хозяева приводят своих кошек на выставки? Как сказала заводчица персидских кошек Пирет Хейнроос, кошка дает много позитивной энергии человеку, а на выставке положительные эмоции увеличиваются стократно. Воспитание ответственного и бережного отношения к животным – тоже факт немаловажный.

Большинство посетителей выставки – семьи с детьми. Они интересуются кошками, разглядывают их, общаются с владельцами и заводчиками. Подобные мероприятия помогают научить общество ответственно относиться к животным

Некоторые кошки прямо с выставки уехали в новые дома. Сколько стоит породистая персидская кошка? Пирет сказала, что этот перс обрел новый дом в Дании, а поскольку будущая хозяйка – ее близкая подруга, продать белоснежную красавицу за баснословную сумму она не смогла. Но добавила, что речь идет о сумме больше тысячи евро.

На выставке были и простые домашние кошки, и среди них тоже выбрали самую-самую. Любви, восхищения и наград хватило всем!