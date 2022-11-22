Женщины этих четырех знаков Зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин

У рожденных под этим знаком Зодиака все проблемы идут от их доброты и оптимизма. Казалось бы, разве могут они повлиять на отношения в негативном ключе? Ещё как! Стрельцы склонны к тому, чтобы попадать в лапы к тиранам и абьюзерам. Вместо того чтобы расстаться с парнем, который с ними плохо обращается, девушки этого огненного знака зодиака надеются, что всё уладят. Или при встрече с мужчиной, кто уже отверг предложение стать парой, Стрельцы пытаются как-то заставить его передумать и всё-таки начать строить семью. Ничего хорошего от подобного подхода ждать не приходится. Если женщина этого знака Зодиака хочет обрести гармоничные и здоровые отношения, ей стоит перестать пытаться починить то, что сломано. То есть нужно научиться принимать отказы и искать того мужчину, кто станет добиваться ее, а не наоборот.

Неопределенность женщин знака Зодиака Близнецы