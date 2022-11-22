Окружной суд: онлайн-комментатор должен выплатить компенсацию эстонской светской львице Бригитте Сюзанне Хунт

Не прекращаются судебные тяжбы между Бригиттой Сюзанной Хунт, звездой светской хроники, и комментатором в Интернете. Однако на прошлой неделе окружной суд вынес приятное для Хунт решение. «Что всегда важнее суммы компенсации, так это то, что суд признает нарушение прав», – сказал адвокат Роберт Сарв, говоря о сумме, присужденной Хунт.