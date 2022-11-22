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Окружной суд: онлайн-комментатор должен выплатить компенсацию эстонской светской львице Бригитте Сюзанне Хунт

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Кетлин Крузе
Окружной суд: онлайн-комментатор должен выплатить компенсацию эстонской светской львице Бригитте Сюзанне Хунт
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Фото: Remo Tõnismäe

Не прекращаются судебные тяжбы между Бригиттой Сюзанной Хунт, звездой светской хроники, и комментатором в Интернете. Однако на прошлой неделе окружной суд вынес приятное для Хунт решение. «Что всегда важнее суммы компенсации, так это то, что суд признает нарушение прав», – сказал адвокат Роберт Сарв, говоря о сумме, присужденной Хунт.

31 марта прошлого года Харьюский окружной суд постановил, что онлайн-комментатор не оскорбил честь Бригитты Сюзанны Хунт настолько, чтобы она имела право на компенсацию через суд, но окружной суд с этим не согласился.

Поэтому на прошлой неделе суд обязал онлайн-комментатора выплатить Хунт компенсацию в размере 300 евро. Кроме того, в обоих случаях комментатору придется оплатить судебные издержки.

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