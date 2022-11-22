Опытные хозяйки прибегают к нескольким проверенным хитростям, которые помогут забыть о брызгах со сковороды, рассказывает Главред.
Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов
Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов
Всем знакома ситуация, когда при жарке масло брызгает на сковородке, в результате приходится не только отмывать плиту, но еще и есть риск получить ожоги на руках. Что же добавить в растительное масло, чтобы оно не брызгало?
Масло стреляет на сковородке чаще всего из-за остатков воды на поверхности жарочной посуды. Дело в том, что вода и масло не смешиваются. Когда вода нагревается и испаряется, она и провоцирует масляные брызги. Таким образом, чтобы масло не брызгало, нужно насухо вытереть сковороду перед жаркой.
Вторая причина "масляной канонады" - слишком много влаги в мясе, рыбе или картошке, которую вы решили пожарить. Чтобы решить эту проблему, нужно промокнуть продукты сухими салфетками.
Что делать, если масло сильно брызгает
- Жарить на сухой поверхности.
- Нагревать масло на слабом, а не на сильном огне.
- Чтобы брызги остались внутри и не разлетелись по кухне, сковородку желательно закрыть крышкой. Постепенно вода испарится, и масло перестанет стрелять.
- Чтобы масло не разлеталось, на разогреваемую сковороду добавьте немного поваренной соли. Соль нужно распределить по всей готовочной поверхности, после чего можно лить подсолнечное масло.
- Также можно использовать такой кухонный аксессуар как сетка от брызг масла. Стоит она недорого, но отлично защитит плиту, стены и потолок от летящего жира.