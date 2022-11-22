Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов

Всем знакома ситуация, когда при жарке масло брызгает на сковородке, в результате приходится не только отмывать плиту, но еще и есть риск получить ожоги на руках. Что же добавить в растительное масло, чтобы оно не брызгало?

Масло стреляет на сковородке чаще всего из-за остатков воды на поверхности жарочной посуды. Дело в том, что вода и масло не смешиваются. Когда вода нагревается и испаряется, она и провоцирует масляные брызги. Таким образом, чтобы масло не брызгало, нужно насухо вытереть сковороду перед жаркой.

Вторая причина "масляной канонады" - слишком много влаги в мясе, рыбе или картошке, которую вы решили пожарить. Чтобы решить эту проблему, нужно промокнуть продукты сухими салфетками.

Что делать, если масло сильно брызгает