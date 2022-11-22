Диетолог назвала шесть полезных продуктов, которые в большом количестве вредны

Желающим похудеть, в первую очередь, не стоит злоупотреблять авокадо. Авокадо действительно является источником ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В. Но при маленьком весе плода (без косточки 150-200 граммов) он является очень калорийным. «Каждый содержит порядка 300-400 килокалорий», – уточнила диетолог.

Шпинат следует употреблять с осторожностью, так как эта зелень содержит большое количество щавелевой кислоты, усугубляющей проблемы с ЖКТ, почками и суставами. По аналогичной причине не стоит усердствовать и с введением в рацион крупы киноа.

Мещерякова советует сократить количество говядины – не более 500 граммов в неделю. Это мясо может быть вредным в связи с возможными нарушениями в минеральном и жировом обмене. От красного мяса лучше полностью отказаться людям с воспалительными заболеваниями суставов и при подагре.

Некоторые виды рыбы могут стать источником опасности. Тунец, пангасиус, макрель и марлин, которые в почете у поклонников ПП, содержат ртуть и свинец. Эти виды рыб лучше есть не чаще одного раза в месяц.

Также орехи являются непростым для организма человека продуктом. Избыточное употребление приводит к дискомфортным ощущениям в желудке, дает сбой в работе печени, а также поджелудочной железы. Следует ограничить их количество до 30-50 граммов в сутки.