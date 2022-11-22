Эстонский певец Стефан прямо с больничной койки: чувствую себя лучше, чем несколько дней назад

В первом выпуске программы Ringvaade на этой неделе Стефан, госпитализированный с пневмонией, говорил прямо со своей больничной койки. «Я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя лучше, чем несколько дней назад, это точно», – заверил Стефан ведущего Марко Рейкопа. «Врачи сказали, что становится лучше, так что все в порядке», – с улыбкой добавил Стефан.

На вопрос, как так случилось, Стефан ответил, что очень интересно. «В какой-то момент появилась сильная слабость, потом вдруг температура поднялась до 40, и так продолжалось несколько дней. Потом мы пошли и сделали анализ крови, и уровень воспаления был очень высоким. Врачи были удивлены, как так внезапно».

Стефан дома принимал антибиотики, но через три-четыре дня уровень воспаления поднялся еще выше. «После этого меня госпитализировали. С того момента, как я попал в больницу и мне прямо в вену ввели антибиотик, я пошел на поправку», – подтвердил он и добавил, что здоровье важнее выступлений, потому что их точно будет больше.

«Конечно, я должен быть сильным отцом. Я не хочу, чтобы ребенок появился, пока я буду бездельничать в постели, поэтому обязательно нужно встать на ноги с этой мыслью».