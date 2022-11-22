В минувшие выходные певец Стефан Айрапетян сообщил, что попал в больницу с тяжелой пневмонией. В понедельник певец дал интервью прямо с больничной койки, в котором признался, что какое-то время боялся симптомов болезни, пишет Elu24.
Эстонский певец Стефан прямо с больничной койки: чувствую себя лучше, чем несколько дней назад
В первом выпуске программы Ringvaade на этой неделе Стефан, госпитализированный с пневмонией, говорил прямо со своей больничной койки. «Я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя лучше, чем несколько дней назад, это точно», – заверил Стефан ведущего Марко Рейкопа. «Врачи сказали, что становится лучше, так что все в порядке», – с улыбкой добавил Стефан.
На вопрос, как так случилось, Стефан ответил, что очень интересно. «В какой-то момент появилась сильная слабость, потом вдруг температура поднялась до 40, и так продолжалось несколько дней. Потом мы пошли и сделали анализ крови, и уровень воспаления был очень высоким. Врачи были удивлены, как так внезапно».
Стефан дома принимал антибиотики, но через три-четыре дня уровень воспаления поднялся еще выше. «После этого меня госпитализировали. С того момента, как я попал в больницу и мне прямо в вену ввели антибиотик, я пошел на поправку», – подтвердил он и добавил, что здоровье важнее выступлений, потому что их точно будет больше.
«Конечно, я должен быть сильным отцом. Я не хочу, чтобы ребенок появился, пока я буду бездельничать в постели, поэтому обязательно нужно встать на ноги с этой мыслью».
Певец признался, что тоже немного испугался, потому что высокая температура держалась довольно долго. Стефан переживал и из-за предупреждений отца о том, что и ночью нужно наблюдать за температурой тела, чтобы убедиться, что она не поднимется. «Следил очень внимательно, это, наверное, было самым страшным».
Из-за болезни Стефан отменил несколько выступлений за границей – одно в Кёльне, другое в Албании. «Но, по крайней мере, теперь я иду на поправку», – с надеждой добавил певец.
Стефан рассказал в программе Ringvaade, что увидел первый снег из окна в больнице и очень сожалеет, что не может ни с кем разделить эту радость. Однако, что сделало певца счастливым, так это то, что его поклонники очень рады его новому синглу, и он имеет большой успех.
Опубликованное на YouTube десять дней назад видео Kiri külmkapi peal собрало почти 60 000 просмотров и является одним из самых популярных музыкальных клипов во вторник утром.
Стефан, который скоро станет отцом, в воскресенье написал в Instagram, что находится в Ида-Таллиннской центральной больнице с пневмонией.
«В какой-то момент уже показалось, что иду на поправку, но результаты анализов показали другое. Меня госпитализировали, потому что воспалительный процесс усилился, о чем говорят и результаты анализов», – говорил несколько дней назад Стефан.
Эстонский артист поблагодарил медицинских работников, благодаря работе которых состояние его здоровья улучшилось. «Теперь ситуация такова, что я могу, сидя на больничной койке, с улыбкой сказать, что иногда нужно позволять себе паузы, иначе в какой-то момент тело это сделает за вас», – добавил он.