ФОТО ⟩ Заботы человека, живущего в маленьком доме: переехать нельзя, в квартире слишком холодно, а в подвале нет двери

В редакцию портала Elu24 обратился 53-летний Рейн (имя изменено, известно редакции), который хотел поделиться своей историей. Рейн не понимает, почему ему не разрешают снять квартиру в Тарту. «В Тарту я получил приличную работу, но проблема в том, что в нужное время из Ранну нет автобуса, чтобы я мог добраться до работы. Автобус прибывает в Тарту в 9, а мой рабочий день должен начинаться в 7. С возвращением тоже проблема. Рабочий день длинный и не совпадает с расписанием автобусов», – говорит Рейн, живущий в здании, которое когда-то было школой, а теперь является социальным жильем.