53-летний мужчина, проживающий в социальной квартире рядом с Ранну в волости Эльва, хочет сменить место жительства и переехать в Тарту, чтобы устроиться там на работу и начать новую жизнь. «Проблема в том, что волость не позволит мне переехать. Они не верят, что я могу жить без алкоголя, и не хотят давать мне еще один шанс», – говорит мужчина, находящийся под опекой волости.
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ФОТО ⟩ Заботы человека, живущего в маленьком доме: переехать нельзя, в квартире слишком холодно, а в подвале нет двери
Заботы человека, живущего в маленьком доме: переехать нельзя, в квартире слишком холодно, а в подвале нет двери
В редакцию портала Elu24 обратился 53-летний Рейн (имя изменено, известно редакции), который хотел поделиться своей историей. Рейн не понимает, почему ему не разрешают снять квартиру в Тарту. «В Тарту я получил приличную работу, но проблема в том, что в нужное время из Ранну нет автобуса, чтобы я мог добраться до работы. Автобус прибывает в Тарту в 9, а мой рабочий день должен начинаться в 7. С возвращением тоже проблема. Рабочий день длинный и не совпадает с расписанием автобусов», – говорит Рейн, живущий в здании, которое когда-то было школой, а теперь является социальным жильем.
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