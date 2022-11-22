Российские телеканалы Муз-ТВ и ТНТ заглушили в звучавших в эфире песнях слова «мир» и «война».
ПРАВДА ГЛАЗА РЕЖЕТ? ⟩ Российские телеканалы ТНТ и «Муз-ТВ» заглушили запрещенные слова «мир» и «война»
Российские телеканалы ТНТ и «Муз-ТВ» заглушили запрещенные слова «мир» и «война»
Так, Муз-ТВ глушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Все решено». Она исполнялась певицей Zivert в программе «Битва поколений». Звук убирался дважды в строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».
ТНТ убрал слово «война» из песни «Как не быть молоком» Саввы Розанова, известного как «Синекдоха Монток». Строчка «Немыслимые дети, прошедшие войну» не досчиталась слов.