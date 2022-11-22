ПРАВДА ГЛАЗА РЕЖЕТ? ⟩ Российские телеканалы ТНТ и «Муз-ТВ» заглушили запрещенные слова «мир» и «война»

Так, Муз-ТВ глушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Все решено». Она исполнялась певицей Zivert в программе «Битва поколений». Звук убирался дважды в строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».