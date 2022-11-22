Покажут фильмы на русском! В рамках PÖFF пройдут 33 киносеанса на русском языке или с русскими субтитрами

В этом году на PÖFF и его сопутствующих фестивалях в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа представлено в общей сложности 462 фильма. 26 из них сняты на русском языке или оснащены соответствующими субтитрами.

В претендующей на главный приз фестиваля криминальной драме «Крупная добыча» разворачивается нешуточная охота за большой наживой. В своей четвертой полнометражной работе финский режиссер и завсегдатай крупных международных фестивалей Юкка-Пекка Валькеапяя вовлекает зрителя в непростое положение героев, оставшихся у обочины жизни, однако делает это с теплым юмором.

В четверг, 24 ноября, в рамках программы «Выбор критиков – вне конкурса» состоится показ мистической драмы «Звонок с небес» – последней работы безвременно покинувшего этот мир корейского режиссера Ким Ки Дука. За просмотром последует встреча с создателями фильма, в том числе с исполнителями главных ролей – киргизским актером Абылаем Маратовым и казахской актрисой Жанель Сергазиной. Мировая премьера этой кинокартины состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале.