Продюсер Разин проиграл суд семье Шатунова

«Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из «недружественных стран», ничтожны», — рассказали адвокаты семьи покойного исполнителя.