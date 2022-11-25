Тамара Глоба считает, что людям в последнем месяце осени не стоит лишний раз светиться на дорогах, пишет teleprogramma.pro.
25 ноября – опасный день: стало известно предостережение Тамары Глобы
25 ноября – опасный день: стало известно предостережение Тамары Глобы
Тамара Глоба предупредила россиян о тяжелом дне – 25 ноября. В пятницу велика вероятность опасных ситуаций на дорогах, это день повышенной аварийности.
Не стоит пренебрегать знаками, которые дали астрологу планеты, и лишний раз рисковать, отправляясь в путь. Лучше в пятницу не совершать лишних телодвижений и не садиться за руль, если в этом нет острой необходимости.
На своем YouTube-канале Тамара Глоба также предупредила о техногенных и природных катаклизмах в конце ноября.