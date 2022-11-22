Анника, вылетевшая из шоу «Aрмия любви», пообещала себе больше не сквернословить

Анника, которая неожиданно для себя самой выбыла из реалити-шоу Armastuse Malev («Армия любви») в понедельник вечером, получила известность благодаря своим откровенным высказываниям. «Мне было очень грустно уезжать, но я была и счастлива», – говорит она, добавляя, что во время съемок испытывала смешанные эмоции, пишет Elu24.