Анника, которая неожиданно для себя самой выбыла из реалити-шоу Armastuse Malev («Армия любви») в понедельник вечером, получила известность благодаря своим откровенным высказываниям. «Мне было очень грустно уезжать, но я была и счастлива», – говорит она, добавляя, что во время съемок испытывала смешанные эмоции, пишет Elu24.
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Анника, вылетевшая из шоу «Aрмия любви», пообещала себе больше не сквернословить
Анника, вылетевшая из шоу «Aрмия любви», пообещала себе больше не сквернословить
На этот раз настала очередь Анники покинуть реалити-шоу «Армия любви», что ей многие пророчили. «Давайте будем честными, я была там самым импульсивным участником, и всем лучше, что я уехала», – признается Анника сегодня, вспоминая свои приключения.