Актриса из сериала «Сверхъестественное» скончалась в 47 лет

Ссылаются на родственницу актрисы. Невестка Эйкокс сообщила о смерти актрисы в своем аккаунте в социальной сети.

Эйкокс было всего 47 лет. В 2021 году женщина сообщила, что у нее была обнаружена лейкемия. Однако победить болезнь актрисе не удалось.

«Моя красивая, умная, упорная, невероятно талантливая и любящая невестка Никки Эйкокс Рааб скончалась вчера с моим братом Мэттом Раабом рядом. Никки и Мэтт прекрасно жили вместе в Калифорнии. Она определенно была борцом и все, кто ее знал, любили ее», – говорится в публикации, которую Сьюзан дополнила архивными фото покойной.

Никки прославилась благодаря ролям Мег Мастерс в сериале CW «Сверхъестественное» и Джейми Аллен в сериале TNT «Темно-синий».

В 2020 году у звезды диагностировали лейкемию. Эйкокс сначала думала, что заразилась Covid-19 после того, как «очень заболела», но позже ей сказали, что у нее рак крови, и она прошла сложное лечение химиотерапией и трансплантацию стволовых клеток.