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Актриса из сериала «Сверхъестественное» скончалась в 47 лет

Limon.ee
Актриса из сериала «Сверхъестественное» скончалась в 47 лет
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Американская актриса Ники Эйкокс Рааб, известная многим по съемкам в американском сериале «Сверхъестественное», ушла из жизни 20 ноября, сообщает focus.ua.

Ссылаются на родственницу актрисы. Невестка Эйкокс сообщила о смерти актрисы в своем аккаунте в социальной сети.

Эйкокс было всего 47 лет. В 2021 году женщина сообщила, что у нее была обнаружена лейкемия. Однако победить болезнь актрисе не удалось.

«Моя красивая, умная, упорная, невероятно талантливая и любящая невестка Никки Эйкокс Рааб скончалась вчера с моим братом Мэттом Раабом рядом. Никки и Мэтт прекрасно жили вместе в Калифорнии. Она определенно была борцом и все, кто ее знал, любили ее», – говорится в публикации, которую Сьюзан дополнила архивными фото покойной.

Никки прославилась благодаря ролям Мег Мастерс в сериале CW «Сверхъестественное» и Джейми Аллен в сериале TNT «Темно-синий».

В 2020 году у звезды диагностировали лейкемию. Эйкокс сначала думала, что заразилась Covid-19 после того, как «очень заболела», но позже ей сказали, что у нее рак крови, и она прошла сложное лечение химиотерапией и трансплантацию стволовых клеток.

Свою борьбу с онкологией она показывала на личном веб-сайте о веганском образе жизни «Кешью и оливки», а также рассказывала о буднях лечения в Instagram. В этой соцсети ее последний пост датирован еще 26 марта. Никки, только что перенесшая сеанс химиотерапии, поет песенку из последних сил, лежа на больничной койке.

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