Визовый режим канет в Лету: Тамара Глоба дала ошеломляющий прогноз

Новый год Водяного Кролика испытает всех на прочность. Так, 2023-й обещает стать самым тяжелым и тревожным за последнюю тройку лет. Даже 2021-й и 2022 года покажется сказкой. В целом Тамара Глоба намекнула, что пандемия во многом оттянула те процессы, которые сегодня вышли на первый план. Так что ждать урегулирования существующих споров пока не приходится. Это станет возможным только через 2–2,5 года.