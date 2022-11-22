Будут скрести по сусекам: кому Тамара Глоба сделала страшное предзнаменование на 2023 год

Астролог Тамара Глоба предупредила тех, кто в будущем может потерять деньги. Опираясь на расположение небесных светил, Тамара Глоба предсказала, что ждет богатых и как будут жить бедные.

Астролог заявила, что люди, которые сейчас имеют в распоряжении крупные суммы денег, могут их потерять. «В 2023-м году по сусекам будут скрести те, кто имел большие средства – достанут их, чтобы уравновешивать жизнь людей, жизнь народа. А люди, которые не имели ничего, в нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым, и воспользуются новыми возможностями, технологиями, финансовыми потоками и структурами», – спрогнозировала Тамара Глоба.