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Тамара Глоба обозначила, сколько нам жить в страхе, и назвала дату, когда все закончится

Limon.ee
Тамара Глоба обозначила, сколько нам жить в страхе, и назвала дату, когда все закончится
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Надежда. Иллюстративное фото
Надежда. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба озвучила, когда проблемы начнут урегулироваться, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз, который способен успокоить каждого, кто сегодня живет в ситуации неопределенности и страха за свое будущее и будущее своих детей.

Основываясь на свои знания о влиянии на жизнь людей небесных светил, Тамара Глоба пришла к выводу, что человечество еще примерно полтора года не сможет разрешить проблем, которые появились в этом году. По словам Тамары Глобы, подвижки наметятся только в 2024-м году, но не в первые месяцы, а ближе к середине года.

«Облегчение придет в 2024-м году – и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024-го года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем», – предсказала Тамара Глоба.

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