Тамара Глоба обозначила, сколько нам жить в страхе, и назвала дату, когда все закончится

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз, который способен успокоить каждого, кто сегодня живет в ситуации неопределенности и страха за свое будущее и будущее своих детей.

Основываясь на свои знания о влиянии на жизнь людей небесных светил, Тамара Глоба пришла к выводу, что человечество еще примерно полтора года не сможет разрешить проблем, которые появились в этом году. По словам Тамары Глобы, подвижки наметятся только в 2024-м году, но не в первые месяцы, а ближе к середине года.