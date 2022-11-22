Откровенные кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой слили в Сеть

На днях в прокат вышел сериал Александра Молочникова «Монастырь», главную роль в котором исполнила Настя Ивлеева. По сюжету героиня Насти Ивлеевой пытается соблазнить хранящего на протяжении 15 лет обет безбрачия священника, чтобы остаться в монастыре, где вынуждена скрываться. Ивлеевой пришлось сниматься в откровенных сценах без дублерши. Так что теперь зрители могут полюбоваться кадрами артистки с голой грудью.

По словам создателя ленты, Ивлеева нелегко пошла на съемки в подобных сценах, но Молочников оказался очень убедителен и пикантные сцены получились у Насти на «пятерку».

Напомним, что Настя Ивлеева играет в сериале Молочникова привыкшую жить за чужой счет тусовщицу Марию, скрывающуюся в монастыре от тюрьмы после неудачно закончившейся вечеринки в дубайском ночном клубе. Девушку преследуют опасные люди и она решает обезопасить себя, укрывшись в монастыре. Несмотря на то что Ивлеева показалась режиссеру идеально подходящей на эту роль, сама Настя считает, что героиня фильма никак на нее не похожа и считает возможность подобного перевоплощения своей большой актерской удачей.