ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАГАДКА ⟩ Одноклассники утонувшего 18-летнего Симона: мы никогда не узнаем, что побудило его прыгнуть в воду

Поиски пропавшего в ночь на 19 ноября 18-летнего Симона продолжались больше суток. 21 ноября утром в тяжелых погодных условиях спасатели изо всех сил пытались как можно скорее найти молодого человека, но в 15:05 Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в воде в порту Ноблесснер найден труп Симона. Это известие потрясло Эстонию.

К 16.00 гавань Ноблесснера затихает, лишь друзья и родственники мальчика пришли почтить его память. Рядом с местом, где утонул Симон, они оставлят поминальные горящие свечи в память усопшего.

Для одноклассников Симона его исчезновение стало неожиданностью, поскольку они не присутствовали на пятничной вечеринке и не знали, с кем был их друг. «Мы не знаем, почему он решил прыгнуть в воду с этой набережной, и никогда не узнаем», – печально говорят молодые люди.

На другой стороне набережной, лицом к морю, сидела молодая женщина, одетая во все черное, ее глаза были полны слез. «Нет-нет, я не знала его... Я здесь по своим собственным причинам», – грустно объяснила она. Сегодня мы также связались с отцом Симона, который с прискорбием сообщил, что его дорогой сын умер.

Женщина, знавшая Симона и его родителей, вспоминает, что Симон был хорошим и жизнерадостным мальчиком. «Это ужасная трагедия, у меня нет слов, чтобы выразить ту боль, которую испытывают сейчас его родители», – говорит она дрожащим голосом.

Выражаем соболезнования семье и друзьям Симона