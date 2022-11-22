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СЛАДОСТИ И РАДОСТИ ⟩ Смотрите, как таллиннское Pavlova Cafe отметило пятилетие

Limon.ee
Смотрите, как таллиннское Pavlova Cafe отметило пятилетие
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Фото: Елена Руди

Популярное в Таллинне кафе Pavlova отметило свое пятилетие. Поклонники знаменитого пирожного «павлова» приходили с цветами, благодарили за «сладкую жизнь» владелиц кафе Ольгу Данилову и Эрику Шоллер, а уходили со всевозможными восхитительными и тающими во рту десертами.

Это место – настоящий рай для сладкоежек. Авторские пирожные в совокупности с заботливым и уважительным отношением к посетителям, качественным обслуживанием и уютной домашней обстановкой никого не оставят равнодушными. Кафе Pavlova поменяло свой интерьер, стало более стильным, расширился и ассортимент сладкого. Если пять лет назад кафе делало ставку на воздушную «павлову» и зефир, то сегодня в продаже карманчики, макаруны, шу, медовики, эклеры, печенье. 

Десерты на любой вкус
Десерты на любой вкус Фото: Елена Руди
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