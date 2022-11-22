СЛАДОСТИ И РАДОСТИ ⟩ Смотрите, как таллиннское Pavlova Cafe отметило пятилетие

Это место – настоящий рай для сладкоежек. Авторские пирожные в совокупности с заботливым и уважительным отношением к посетителям, качественным обслуживанием и уютной домашней обстановкой никого не оставят равнодушными. Кафе Pavlova поменяло свой интерьер, стало более стильным, расширился и ассортимент сладкого. Если пять лет назад кафе делало ставку на воздушную «павлову» и зефир, то сегодня в продаже карманчики, макаруны, шу, медовики, эклеры, печенье.