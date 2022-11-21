ОХ, КАК ГОРЯЧО! ⟩ Закажете на корпоратив? Арнольд Оксмаа считает себя самым востребованным стриптизером Эстонии

19 ноября перед жителями Пярну выступили Бум-Бум Арнольд Оксмаа и певец Эрго. В программу вошли новые и неизданные песни, а также хиты 90-х годов, в том числе Salaja и Esimene lugu. Мужчины приехали в летнюю столицу Эстонии по настоянию публики и организовали бесплатное мероприятие, что означало аншлаг. «Аудитория – мега, но вы должны испытать это сами», – говорит Арнольд. Фанаты тоже были в восторге.

Артист также обещает, что на Рождество он включит в свой график выступлений и рождественские песни. Обязательно будет исполнен хит всех времен и народов Last Christmas, а на подтанцовке выступят гномики в весьма фривольных и сексуальных костюмах.

Арнольд уверяет, что он очень востребованный исполнитель и всегда находит время для выступлений. «Позавчера мы были на частной вечеринке в Сааремаа, вчера танцевали в Пярну, а сегодня вечером нас пригласили на девичник в отель Hilton в Таллинне, потому что какой-то другой стриптизер отказал девочкам», – шутит Арнольд, но добавляет, что, к сожалению, из-за плотного графика он не может соглашаться на все приглашения. «Я не робот», – печально констатирует он.

Его сердце – в его выступлениях, и его электронные письма с приветственными видеороликами дошли до многих жителей Эстонии. «Я король шоу, но сейчас действительно сумасшедшее время», – отмечает Арнольд. И его расписание на декабрь выглядит интересным.