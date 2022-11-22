Звезды рекомендуют планировать все важные и серьёзные дела на середину дня. К этому времени вы будете способны отделить малозначимые факты от главного и сосредоточится на нем. Вечернее время благоприятно провести, сходив на романтическое свидание или в неформальной обстановке в компании друзей.
Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака
Овен
Первая половина дня станет удачной в плане реализации задуманных планов и получении желаемого. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы и малозначимые плохие события, они не смогут кардинально навредить сегодня.
Телец
Не исключены размолвки с ближайшим окружением. Избежать их можно, проявив снисходительность и доброжелательность к окружающим. Не рекомендуется посещать государственные учреждения – есть риск принять поспешное решение.
Близнецы
Сегодня, вероятно, получение небольших сюрпризов, но даже маленькие подарки будут способны поднять Близнецам настроение. Хорошее время для проведения уборки или обустройства жилища.
Рак
Сегодня не стоит быть наблюдателем. Успешный день звезды сулят смелым и инициативным. Делитесь своими идеями, окружающие их поддержат. Даже если где-то придется скорректировать задумку, не расстраивайтесь. Возможно, это приведет еще к лучшему варианту.
Лев
Львам нужно посвятить день завершению давно отложенных дел. Также будут удачными и полезными все покупки, поэтому, если запланирован шопинг, смело отправляйтесь.
Сегодня перед вами может возникнуть вопрос, что выбрать, встречу с друзьями или деловые хлопоты. Звезды советуют отложить все дела, а освободившееся время провести в компании интересных людей.
Весы
Сегодня Весам будут одинаково хорошо удаваться организационные дела и выстраивание деловых контактов. Не упустите это время, оно может в лучшую сторону изменить вашу жизнь.
Скорпион
День не обещает глобальных сложностей, но мелкие осложнения не исключены. Впрочем, вы с ними легко справитесь, если приложите к ним небольшие усилия. Очень кстати придётся помощь со стороны, так что не отказывайтесь от советов.
Стрелец
В первой половине дня представителям знака стоит держать эмоции под контролем и руководствоваться здравым смыслом при совершении действий. После обеда эмоциональный накал сойдёт и ситуация успокоится.
Козерог
Благоприятны встречи с близкими людьми. Не отказывайтесь от возможности провести время с теми, кто вам дорог. Вечером, вероятно, получение приятных сюрпризов или хороших новостей.
У Водолеев разгул творческой энергии. Вдохновение не будет покидать вас целый день. Не исключено, что у вас появится желание сменить имидж.
Рыбы
Благоприятное время для совершения финансовых операций, заключения сделок, получения прибыли. А вот от покупок лучше воздержаться. Звузды не рекомендуют также одалживать деньги, даже надёжным и проверенным людям, пишет 1001goroskop.ru.