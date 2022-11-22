Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

Первая половина дня станет удачной в плане реализации задуманных планов и получении желаемого. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы и малозначимые плохие события, они не смогут кардинально навредить сегодня.

Телец

Не исключены размолвки с ближайшим окружением. Избежать их можно, проявив снисходительность и доброжелательность к окружающим. Не рекомендуется посещать государственные учреждения – есть риск принять поспешное решение.

Близнецы

Сегодня, вероятно, получение небольших сюрпризов, но даже маленькие подарки будут способны поднять Близнецам настроение. Хорошее время для проведения уборки или обустройства жилища.

Рак

Сегодня не стоит быть наблюдателем. Успешный день звезды сулят смелым и инициативным. Делитесь своими идеями, окружающие их поддержат. Даже если где-то придется скорректировать задумку, не расстраивайтесь. Возможно, это приведет еще к лучшему варианту.

Лев

Львам нужно посвятить день завершению давно отложенных дел. Также будут удачными и полезными все покупки, поэтому, если запланирован шопинг, смело отправляйтесь.

Дева

Сегодня перед вами может возникнуть вопрос, что выбрать, встречу с друзьями или деловые хлопоты. Звезды советуют отложить все дела, а освободившееся время провести в компании интересных людей.

Весы

Сегодня Весам будут одинаково хорошо удаваться организационные дела и выстраивание деловых контактов. Не упустите это время, оно может в лучшую сторону изменить вашу жизнь.

Скорпион