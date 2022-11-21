ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Гордость страны! Юные модели из Эстонии привезли домой победу и главные титулы международного конкурса

Четырехдневная программа фестиваля была действительно насыщенная. Начинающие модели приняли участие в фотосессии в национальных костюмах для официальной галереи конкурса и голосования зрительских симпатий. Лаура Йыэсалу из Кейла заняла второе место среди 35 участников в номинации Public Choice, набрав 2,7 тысячи голосов. Следующим важным этапом стала самопрезентация на интервью с жюри. Дети были готовы к интервью, так как практиковали навыки самовыражения на занятиях в Staarikool, дома с родителями и даже брали частные уроки с учителем английского языка, ведь интервью проходило на международном языке. На вечере дружбы народов дети обменялись культурами, сувенирами и угощениями в виде традиционных блюд своей родины.

Такие мероприятия позволяют детям расти профессионально и становиться еще более уверенными в себе. Дети получали удовольствие от ежедневного нахождения в центре внимания, а также в фокусе фото- и видеокамер, заводили новых друзей со всего мира и знакомились с культурой других стран. В этом году участники наслаждались теплым ноябрьским солнцем на берегу Черного моря, горками в бассейнах и экскурсией по историческому городу Сиде.