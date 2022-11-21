С 29 октября по 3 ноября в Турции проходил международный фестиваль моделей и талантов Golden Star Kids International 2022. Конкурс с четырехлетней историей собрал талантливых детей из десяти стран. Представительницы Эстонии Лаура Йыэсалу, Берта Сиймсон и Мерлия Габриэль Муттика выступили достойно и завоевали главные короны конкурса.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Гордость страны! Юные модели из Эстонии привезли домой победу и главные титулы международного конкурса
Четырехдневная программа фестиваля была действительно насыщенная. Начинающие модели приняли участие в фотосессии в национальных костюмах для официальной галереи конкурса и голосования зрительских симпатий. Лаура Йыэсалу из Кейла заняла второе место среди 35 участников в номинации Public Choice, набрав 2,7 тысячи голосов. Следующим важным этапом стала самопрезентация на интервью с жюри. Дети были готовы к интервью, так как практиковали навыки самовыражения на занятиях в Staarikool, дома с родителями и даже брали частные уроки с учителем английского языка, ведь интервью проходило на международном языке. На вечере дружбы народов дети обменялись культурами, сувенирами и угощениями в виде традиционных блюд своей родины.
Такие мероприятия позволяют детям расти профессионально и становиться еще более уверенными в себе. Дети получали удовольствие от ежедневного нахождения в центре внимания, а также в фокусе фото- и видеокамер, заводили новых друзей со всего мира и знакомились с культурой других стран. В этом году участники наслаждались теплым ноябрьским солнцем на берегу Черного моря, горками в бассейнах и экскурсией по историческому городу Сиде.
«Больше всего мне запомнилось посещение древнего города Сиде, где я покаталась на верблюде. А в отеле мне понравились попугай и ящерицы, я просто обожаю животных. Я была счастлива выиграть главный титул в своей возрастной группе, и в то же время я не могла ещё до конца осознать, что я выиграл что-то настолько значимое. Моя следующая цель – завоевать главный титул всего фестиваля. Работать дальше над своими профессиональными качествами, чтобы меня заметили и в других частях мира. Совмещая оба моих увлечения: модельный бизнес и тхэквондо, я мечтаю достигнуть больших успехов в этих областях», – делится своим опытом Лаура Йыэсалу, обладательница Гран-при 2022 года.
«Дети действительно выросли за четыре конкурсных дня, ежедневно развивая навыки дефиле и фото-позирования. Ежедневно до мирового финала проходили тренировки, репетиции и постановки к шоу. Под руководством известных хореографов из Албании дети даже успели выучить финальный танец. В полуфинале дети из Staarikool представили коллекции всемирно известного дизайнера Патуны и индонезийского дизайнера Фии, а также выступили в шоу талантов. Лаура Йыэсалу подготовила номер тхэквондо, а Берта Сиймсон – песню на эстонском языке. После этого представители Эстонии участвовали в съемках фильма дизайнера Патуны, который скоро будет представлен на Нью-Йоркском и Грузинском телеканалах. Практика приводит к результату и именно участвуя в подобных фестивалях можно набраться такому богатому опыту в мире детей-моделей», – комментирует Анна Бирюкова, национальный директор Эстонии, сооснователь школы моделей Staarikool и постановщик дефиле.
Профессиональное жюри оценивало не только сценические навыки детей, а также их повседневный позитивный настрой, коммуникацию со сверстниками и лидерские качества.
«Финальное шоу было потрясающим, и мне больше всего понравились ежедневные репетиции. Я была счастлива выиграть главный титул в Европе и устала после длинного дня. В будущем я хотела бы работать моделью в Южной Корее, больше изучать английский и другие языки», – говорит победительница Гран-при в европейской номинации Берта Симсон.
«Было весело танцевать финальный танец в костюмах моряка и выиграть корону. Стоя на сцене на награждении я была горда собой. В следующий раз хотелось бы получить титул сразу, потому что вручение проходило долго и я устала ждать пока наградят остальных. Изначально участие в модных показах было для меня новым и враждебным, так как я занималась моделингом всего два месяца перед поездкой на фестиваль, но я хорошо справилась. С нетерпением жду следующих выступлений», – добавляет Мерлия Габриэль Муттика, победительница категории малышей.
«Я так горжусь детьми из Staarikool. Они проделали большую работу и действительно заслужили завоёванные титулы. Четыре дня насыщенной фестивальной программы, а затем 3 дня отдыха на пляже – это действительно очень приятные воспоминания для каждого ребенка, которые запомнятся на всю жизнь. Также очень приятным сюрпризом стало то, что я, как сооснователь Staarikool, поехала на конкурс в качестве члена жюри, но в итоге оказалась еще и той избранницей, которая выйдет на сцену награждать детей коронами в финале. Мне выпала честь стоять на сцене с нашими детьми, и я чувствовал огромную гордость каждый раз, когда объявлялись самые важные титулы для эстонских детей», – рассказывает Карина Демуцкая, сооснователь Staarikool и член жюри фестиваля.
Смотрите яркую галерею и видео с фестиваля!