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Парни, которые борются за сердце красавицы в эстонском реалити-шоу «Холостячка», пообещали зрителям захватывающий финал

Александра Юрман Таави Сепп
Парни, которые борются за сердце красавицы в эстонском реалити-шоу «Холостячка», пообещали зрителям захватывающий финал
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Фото: Pilt videost

Финалисты эстонского реалити-шоу «Холостячка» – Хендрик, Каспар и Эммануэль – обещают зрителям, что финал программы удивит всех. 

20 ноября из программы «Танцы со звездами» вылетела белокурая красотка Бригитте Сюзанне Хунт. Ее группа поддержки – симатичные молодые люди, которые устроили реальную боьрбу за ее сердце в реалити-шоу «Холостячка», и все они были в шоке от решения жюри. 

Elu24 встретился с молодыми людьми и выяснил, что они чувствуют после того, как их идеал больше не участвует в танцевальном шоу.

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