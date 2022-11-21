Парни, которые борются за сердце красавицы в эстонском реалити-шоу «Холостячка», пообещали зрителям захватывающий финал

20 ноября из программы «Танцы со звездами» вылетела белокурая красотка Бригитте Сюзанне Хунт. Ее группа поддержки – симатичные молодые люди, которые устроили реальную боьрбу за ее сердце в реалити-шоу «Холостячка», и все они были в шоке от решения жюри.