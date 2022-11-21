Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову!» Тарантино назвал худшую киноленту в истории

Limon.ee
«Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову!» Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино Фото: Shutterstock

Американский режиссер Квентин Тарантино выпустил новую книгу «Кинематографические спекуляции», в которой назвал худший, по его мнению, фильм за всю историю кино, сообщает портал NME.

Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана «Брюстер МакКлауд».

«Это один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову», – написал Тарантино в своей книге.

Картина «Брюстер МакКлауд» вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке. А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.

В список вошли фильмы ужасов «Техасская резня бензопилой» (1974), «Экзорцист» (1973) и научно-фантастический блокбастер «Назад в будущее» (1985).

Ключевые слова
Наверх