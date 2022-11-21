«Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову!» Тарантино назвал худшую киноленту в истории

Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана «Брюстер МакКлауд».

«Это один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову», – написал Тарантино в своей книге.

Картина «Брюстер МакКлауд» вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке. А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.