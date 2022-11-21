Американский режиссер Квентин Тарантино выпустил новую книгу «Кинематографические спекуляции», в которой назвал худший, по его мнению, фильм за всю историю кино, сообщает портал NME.
«Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову!» Тарантино назвал худшую киноленту в истории
«Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову!» Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана «Брюстер МакКлауд».
«Это один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову», – написал Тарантино в своей книге.
Картина «Брюстер МакКлауд» вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке. А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.
В список вошли фильмы ужасов «Техасская резня бензопилой» (1974), «Экзорцист» (1973) и научно-фантастический блокбастер «Назад в будущее» (1985).
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