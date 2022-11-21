КАКОЙ ПОЗОР! ⟩ Скандальное видео с полуголой невесткой короля Карла III и ее любовником всплыло в Сети
Виновником нового витка нестабильности стал стриминговый сервис Netflix, напомнивший о «страшной» с точки зрения королевской семьи истории.
Так, в одном из эпизодов сериала «Корона» поднимается тема скандала «с сосанием пальцев ног», в котором в свое время была замешана бывшая невестка Карла III Сара Фергюсон. Инцидент произошел в 1996 году, когда брат сегодняшнего короля Великобритании, принц Эндрю и его жена Сара Фергюсон решили развестись. На этом фоне женщину засняли в компании ее любовника, финансового консультанта Джона Брайана, на вилле в Сен-Тропе. Папарацци засняли, как Джон целует и сосет пальцы ног Сары, загорающей топлес.
За утехами пары наблюдали маленькие дочери Фергюсон – 4-летняя принцесса Беатрис и 2-летняя принцесса Евгения.
После того как горячие снимки стали достоянием британских подданных, в королевской семье разразился настоящий скандал, а отношения Сары с монаршей семьей испортились навсегда. К слову, сам финансовый консультант Джон Брайан уже прокомментировал эпизод сериала. По его словам, он польщен тем, что его имя и произошедшая с ним история прогремели на миллионную аудиторию