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КАКОЙ ПОЗОР! ⟩ Скандальное видео с полуголой невесткой короля Карла III и ее любовником всплыло в Сети

Limon.ee
Скандальное видео с полуголой невесткой короля Карла III и ее любовником всплыло в Сети
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Сара Фергюсон
Сара Фергюсон Фото: POOL

В Букингемском дворце с новой силой разгорелся забытый скандал, сообщает express.co.uk

Скандал прошлых дней снова набирает обороты в Букингемском дворце.

Виновником нового витка нестабильности стал стриминговый сервис Netflix, напомнивший о «страшной» с точки зрения королевской семьи истории.

Так, в одном из эпизодов сериала «Корона» поднимается тема скандала «с сосанием пальцев ног», в котором в свое время была замешана бывшая невестка Карла III Сара Фергюсон. Инцидент произошел в 1996 году, когда брат сегодняшнего короля Великобритании, принц Эндрю и его жена Сара Фергюсон решили развестись. На этом фоне женщину засняли в компании ее любовника, финансового консультанта Джона Брайана, на вилле в Сен-Тропе. Папарацци засняли, как Джон целует и сосет пальцы ног Сары, загорающей топлес.

За утехами пары наблюдали маленькие дочери Фергюсон – 4-летняя принцесса Беатрис и 2-летняя принцесса Евгения.

После того как горячие снимки стали достоянием британских подданных, в королевской семье разразился настоящий скандал, а отношения Сары с монаршей семьей испортились навсегда. К слову, сам финансовый консультант Джон Брайан уже прокомментировал эпизод сериала. По его словам, он польщен тем, что его имя и произошедшая с ним история прогремели на миллионную аудиторию

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