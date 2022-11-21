В Тампере показали уникальный портерт финского премьера Санны Марин

21 ноября в 11.00 портерт Санны Мари был официально открыт для общественности. Фотохудожником выступила Меэри Коутаниеми, пишет iltalehti.fi. Мероприятие началось с выступления Ильмари Нурминена, председателя городского совета Тампере, а затем все увидели портрет.

«Для меня было большой честью делать этот портрет», – сказала Коутаниеми, добавив, что и Марин, и руководители Тампере надеялись, что на портрете как-то отразится символика города, где работала Санна Марин. Так и случилось: картина создана в цветах красно-золотого герба Тампере.