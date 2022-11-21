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В Тампере показали уникальный портерт финского премьера Санны Марин

Инна-Катрин Хейн
В Тампере показали уникальный портерт финского премьера Санны Марин
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Санна Марин
Санна Марин Фото: EPA/KIMMO BRANDT/SCANPIX

Фотопортрет премьер-министра Финляндии Саннны Марин был показан в мэрии Тампере. Портрет Марин, которая занимала пост председателя городского совета Тампере с 2013 по 2017 год, размещен рядом с портретами бывших руководителей городского совета Тампере, пишет Elu24.

21 ноября в 11.00 портерт Санны Мари был официально открыт для общественности. Фотохудожником выступила Меэри Коутаниеми, пишет iltalehti.fi. Мероприятие началось с выступления Ильмари Нурминена, председателя городского совета Тампере, а затем все увидели портрет.

«Для меня было большой честью делать этот портрет», – сказала Коутаниеми, добавив, что и Марин, и руководители Тампере надеялись, что на портрете как-то отразится символика города, где работала Санна Марин. Так и случилось: картина создана в цветах красно-золотого герба Тампере.

Премьер-министр Санна Марин была явно удовлетворена результатом. Она хотела, чтобы ее портрет делала Кутаниеми. Художественный снимок стоил 2585 евро.

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