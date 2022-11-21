Фотопортрет премьер-министра Финляндии Саннны Марин был показан в мэрии Тампере. Портрет Марин, которая занимала пост председателя городского совета Тампере с 2013 по 2017 год, размещен рядом с портретами бывших руководителей городского совета Тампере, пишет Elu24.
В Тампере показали уникальный портерт финского премьера Санны Марин
21 ноября в 11.00 портерт Санны Мари был официально открыт для общественности. Фотохудожником выступила Меэри Коутаниеми, пишет iltalehti.fi. Мероприятие началось с выступления Ильмари Нурминена, председателя городского совета Тампере, а затем все увидели портрет.
«Для меня было большой честью делать этот портрет», – сказала Коутаниеми, добавив, что и Марин, и руководители Тампере надеялись, что на портрете как-то отразится символика города, где работала Санна Марин. Так и случилось: картина создана в цветах красно-золотого герба Тампере.
Tänään paljastettiin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuvani. Kiitos lahjakkaalle Meeri Koutaniemelle kauniista ja taiteellisesta muotokuvasta. Se on saanut inspiraationsa Tampereen vaakunan kultaisesta ja punaisesta värityksestä. — Sanna Marin (@MarinSanna) November 21, 2022
Muotokuva: @meerikouta pic.twitter.com/btmekF4Wei
Премьер-министр Санна Марин была явно удовлетворена результатом. Она хотела, чтобы ее портрет делала Кутаниеми. Художественный снимок стоил 2585 евро.
Tampereen valtuuston puheenjohtajana toimineen pääministeri Sanna Marinin muotokuva paljastettiin https://t.co/3k8cOnW4Dg #Tampere pic.twitter.com/eft6DDWDmK— Tampereen kaupunki (@Tamperekaupunki) November 21, 2022