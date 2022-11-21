Эти напитки ни в коем случае нельзя пить при простуде, сделаете только хуже

Естественно, простудившись или поймав грипп, первым делом следует на время ограничить употребление спиртных напитков. Несмотря на распространённый миф о том, что в небольших количествах алкоголь при болезни полезен, помогает избавиться от боли в горле, например, его лучше исключить. В частности, из-за содержания рафинированного сахара и этанола. Пользы при простуде алкоголь не принесет, а вот спровоцировать осложнение симптомов и ухудшение состояния может.

Чай с сахаром при простуде

Определив у себя ОРВИ, следует пить как можно больше жидкости. А если болит горло, то упор делать на горячие напитки. Чаще всего в этой ситуации люди прибегают к помощи чая. Но и здесь следует быть внимательными. Какой вы предпочитаете: черный, зеленый, белый или красный? Не столь важен сорт, сколько добавки к нему. Например, если вы фанат сладкого чая, у нас плохие новости. Сахар – не только лишние калории, но и усиление воспаления. Поэтому во время больничного важно пить несладкий горячий чай. Овсяное, миндальное и кокосовое молоко, когда простыл(а)

В больших городах альтернативное молоко можно легко найти в продуктовых магазинах. Овсяное, миндальное, кокосовое, рисовое и другие разновидности. Что плохого в таком напитке, спросите вы. Большое содержание сахара. Некоторые производители используют натуральные подсластители, а другие обычный рафинированный сахар. Причем в достаточно больших количествах. Вот и получается, что, вместо того чтобы нести пользу, такое молоко лишь ухудшит симптомы простуды, усилив воспаление. Либо откажитесь на время от любимого напитка, чтобы скорее поправиться, либо крайне внимательно читайте состав продукта. Но риск быть обманутым и употребить сахарную бомбу всё равно остается. Сладкие латте и капучино при простуде

У большинства людей портится настроение, когда они чувствуют недомогание. Оно и понятно почему, всё-таки распространенный симптом простуды – головная боль. Чтобы взбодриться и немного себя порадовать, кто-то целенаправленно идет в любимое кафе или готовит напиток дома, если есть кофемашина. Уже догадались, о каких напитках речь? Верно. О любимчиках многих, о латте и капучино. Сам по себе кофе полезен, потому что в нем содержатся полифенолы, способные даже помочь быстрее поправиться. Но, опять же, всё дело в сладости и теплом молоке. Добавляя сироп или сахар, вы не только меняете истинный вкус напитка, но и превращаете его из полезного во вредный, способный спровоцировать усиление воспаления и скачки уровня сахара в крови. Газировка во время болезни