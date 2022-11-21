«Последний романтик российского кино» — так называют артиста Игоря Костолевского. Статус закрепился за ним негласно, но иначе звезду уже не воспринимают. В сентябре актеру исполнилось 74 года, и он может называть себя счастливым человеком. Разве что только сын от первого брака расстраивает актера, пишет eg.ru.
Рисует картины и пугает прохожих адом: как живет вышедший из психбольницы сын Костолевского
Игорь Костолевский женился дважды. С актрисой Еленой Романовой артист прожил больше десяти лет, за это время у них родился сын Алексей. В конце 90-х звездный брак дал трещину после того, как Игорь Матвеевич встретил француженку Консуэло Де Авиланд. Ради нее он оставил семью, а она, в свою очередь, сменила веру и покинула Францию.
Говорят, что развод родителей плохо сказался на Алексее. У него могло быть блестящее будущее, ведь звездный наследник учился в МГИМО. Однако, посетив однажды Америку, Костолевский-младший подпал под влияние религиозных проповедников. Это событие навсегда изменило жизнь Алексея.
Вот уже несколько лет единственный сын актера продвигает свои идеи на улицах Москвы. Чего только не рассказывал за прошедшие годы Алексей. Например, звездный наследник уверяет обычных прохожих, что к нему приходил Иисус Христос. Горожан он призывает к праведной жизни и пугает адом.
Алексей также ведет свой блог на YouTube. Вот там и можно узнать, чем сейчас живет сын Костолевского. К примеру, 40-летний звездный наследник увлекся живописью. Особенно Алексею нравится писать пейзажи и абстракции. Так что теперь Костолевский не только призывает поклонников уверовать в Христа, но и заняться творчеством – это хобби, по мнению мужчины, помогает справиться с негативными эмоциями.
А что же думает про сына Игорь Костолевский? Артист в принципе редко выходит на связь, ведя непубличный образ жизни. Какие у него сейчас отношения с наследником, неизвестно. Однако ранее Игорь Матвеевич рассказывал, что уже пытался помочь отпрыску, однако безуспешно.
«К сожалению, я ничего не могу поделать: Леша находится под влиянием своей матери. Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. То, что я стал поддерживать их идеи, вранье. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать… Ну больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. И поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны», – говорил Костолевский.