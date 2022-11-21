Рисует картины и пугает прохожих адом: как живет вышедший из психбольницы сын Костолевского

«К сожалению, я ничего не могу поделать: Леша находится под влиянием своей матери. Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. То, что я стал поддерживать их идеи, вранье. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать… Ну больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. И поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны», – говорил Костолевский.