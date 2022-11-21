Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ ВНУТРИ ⟩ Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипяток

Limon.ee
Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипяток
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пельмени. Иллюстративное фото.
Пельмени. Иллюстративное фото. Фото: J_K/Shutterstock

Сколько варить пельмени и что сделать, если они начали разваливаться.

Вкусные пельмени мало слепить, их нужно и правильно сварить. Чтобы пельмени никогда не разваливались, имели красивый вид и были сочными, не бросайте их сразу в кипящую воду.

Изначально пельмени нужно достать и выложить на тарелку. Вскипятить воду с солью и только потом опускать пельмени.

Почему нельзя бросать пельмени сразу в воду

  • Из-за большого перепада температуры пельмени могут разлезться.
  • Также пельмени потеряют весь свой вкус и сочность мяса.
  • Пельмени могут слипнуться и прилипать ко дну кастрюли.
  • А тесто пельменей расползется. Из кастрюли придется вылавливать одно мясо и жижу.

Что делать, если бросили пельмени из морозилки сразу в кипяток

Каждый из нас может закрутиться и забыть, что пельмени нужно варить правильно. Если вы бросили любимые полуфабрикаты сразу в кипящую воду, следом добавьте чашку холодной воды. Тогда температура воды будет оптимальной для пельменей.

Сколько варить пельмени

Вам понадобится:

  1. Вода - 2 л
  2. Пельмени
  3. Лавровый лист
  4. Соль
  • Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь.
  • Как только закипит вода, добавить 1 чайную ложку соли и лавровый лист.
  • Подождать 1 минуту, пока соль полностью растворится, а лавровый лист даст аромат.
  • По одному опустить пельмени в кастрюлю и сразу перемешать.
  • Как только пельмени всплывут, варить их от 5 до 8 минут.
  • Достаем пельмени сразу, как они сварились. Чтобы тесто не разлезлось и не набухло.
  • Посыпать любимой зеленью, паприкой или перцем.
  • Добавить кусочек сливочного масла или уксуса.
  • Подавать горячими к столу.
Ключевые слова
Наверх