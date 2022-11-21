СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ ВНУТРИ ⟩ Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипяток

Вкусные пельмени мало слепить, их нужно и правильно сварить. Чтобы пельмени никогда не разваливались, имели красивый вид и были сочными, не бросайте их сразу в кипящую воду.

Изначально пельмени нужно достать и выложить на тарелку. Вскипятить воду с солью и только потом опускать пельмени.

Почему нельзя бросать пельмени сразу в воду

Из-за большого перепада температуры пельмени могут разлезться.

Также пельмени потеряют весь свой вкус и сочность мяса.

Пельмени могут слипнуться и прилипать ко дну кастрюли.

А тесто пельменей расползется. Из кастрюли придется вылавливать одно мясо и жижу.

Что делать, если бросили пельмени из морозилки сразу в кипяток

Каждый из нас может закрутиться и забыть, что пельмени нужно варить правильно. Если вы бросили любимые полуфабрикаты сразу в кипящую воду, следом добавьте чашку холодной воды. Тогда температура воды будет оптимальной для пельменей.

Сколько варить пельмени

Вам понадобится:

Вода - 2 л Пельмени Лавровый лист Соль