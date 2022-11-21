Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно просто

Свечи - это то, без чего не может обойтись ни одно идеальное романтическое свидание. А в реалиях, в которых приходится жить украинцам, то свечами приходится пользоваться ежедневно из-за отключения света.

Сейчас в магазинах чаще всего остаются лишь дорогие свечи, а дешевые быстро сгорают. Но оказывается, свечу можно сделать дома и для этого не нужно даже парафина или воска. Вам понадобится лишь то, что и так есть у вас дома.

Что понадобится для того, чтобы сделать свечу

емкость

материал для фитиля

каменная соль

растительное масло

Как сделать свечу

Вам необходимо смешать соль и любое растительное масло 1 к 1. Для свечи подойдет даже отработанное масло.

Для фитиля можно использовать зубочистки. Их необходимо взять несколько и соединить между собой, например, скотчем, чтобы получить нужную высоту фитиля. Эти зубочистки необходимо плотно обмотать ватой.