Для изготовления такой свечи не понадобится воск или парафин, а процесс создания займет не более 5 минут.
Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно просто
Свечи - это то, без чего не может обойтись ни одно идеальное романтическое свидание. А в реалиях, в которых приходится жить украинцам, то свечами приходится пользоваться ежедневно из-за отключения света.
Сейчас в магазинах чаще всего остаются лишь дорогие свечи, а дешевые быстро сгорают. Но оказывается, свечу можно сделать дома и для этого не нужно даже парафина или воска. Вам понадобится лишь то, что и так есть у вас дома.
Что понадобится для того, чтобы сделать свечу
- емкость
- материал для фитиля
- каменная соль
- растительное масло
Как сделать свечу
Вам необходимо смешать соль и любое растительное масло 1 к 1. Для свечи подойдет даже отработанное масло.
Для фитиля можно использовать зубочистки. Их необходимо взять несколько и соединить между собой, например, скотчем, чтобы получить нужную высоту фитиля. Эти зубочистки необходимо плотно обмотать ватой.
Верхний конец зубочисток с ватой следует смочить маслом. Нижним концом зубочистки нужно вставить в "тело" свечи и она уже станет готовой к использованию.