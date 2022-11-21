Российский блогер Даня Милохин довел россиян до бешенства исполнением гимна Украины

Ролик появился в СМИ. На видео сбежавший в США Милохин пытается петь государственный гимн с украинцем Артуром Бабичем. Отметим, что Бабич также молчит о войне на территории родной страны. Он посмеялся над тем, как Милохин произносит украинские слова.

Бабич попытался перевести Дане Милоину первые строчки гимна, а также попросил его произнести слова, которыми проверяют украинцев – «паляниця», «несенітниця» и «Укрзалізниця». У блогера это получилось только с русским акцентом.