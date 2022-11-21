Российский блогер Даня Милохин, на которого в TikTok подписаны более 17 миллионов человек, спел гимн Украины.
Российский блогер Даня Милохин довел россиян до бешенства исполнением гимна Украины
Российский блогер Даня Милохин довел россиян до бешенства исполнением гимна Украины
Ролик появился в СМИ. На видео сбежавший в США Милохин пытается петь государственный гимн с украинцем Артуром Бабичем. Отметим, что Бабич также молчит о войне на территории родной страны. Он посмеялся над тем, как Милохин произносит украинские слова.
Бабич попытался перевести Дане Милоину первые строчки гимна, а также попросил его произнести слова, которыми проверяют украинцев – «паляниця», «несенітниця» и «Укрзалізниця». У блогера это получилось только с русским акцентом.
«Не прошло и недели с бегства Дани Милохина в США, а он уже спел гимн Украины и начал изучать язык во время своих стримов с другом и коллегой Артуром Бабичем», – прокомментировали пропагандистские СМИ данный ролик.