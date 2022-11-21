ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иван позвал на вечеринку, таллиннцы нарядились и пустились в пляс

Дискотека с забавным названием «Вечеринка у Ивана» традиционно проходит в Old Irish Pub в Ласнамяэ. На этот раз она стала продолжением концерта Анне Вески, на который собралось большое количество таллиннцев. Самые горячие из них плясали до пяти утра!