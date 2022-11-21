Только взгляните, как весело и шумно было в субботу вечером, 12 ноября, в столичном клубе Old Irish Pub.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иван позвал на вечеринку, таллиннцы нарядились и пустились в пляс
Иван позвал на вечеринку, таллиннцы нарядились и пустились в пляс
Дискотека с забавным названием «Вечеринка у Ивана» традиционно проходит в Old Irish Pub в Ласнамяэ. На этот раз она стала продолжением концерта Анне Вески, на который собралось большое количество таллиннцев. Самые горячие из них плясали до пяти утра!
Слоган вечеринки: «Этой ночью Иван покажет, как выглядит настоящее русское гулянье!» Давайте посмотрим в нашей галерее, как же оно выглядит?!