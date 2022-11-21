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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иван позвал на вечеринку, таллиннцы нарядились и пустились в пляс

Limon.ee
Иван позвал на вечеринку, таллиннцы нарядились и пустились в пляс
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Только взгляните, как весело и шумно было в субботу вечером, 12 ноября, в столичном клубе Old Irish Pub.

Дискотека с забавным названием «Вечеринка у Ивана» традиционно проходит в Old Irish Pub в Ласнамяэ. На этот раз она стала продолжением концерта Анне Вески, на который собралось большое количество таллиннцев. Самые горячие из них плясали до пяти утра!

Слоган вечеринки: «Этой ночью Иван покажет, как выглядит настоящее русское гулянье!» Давайте посмотрим в нашей галерее, как же оно выглядит?!

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